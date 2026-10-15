In Senato campo largo (5 partiti) polverizzato sulle cinque mozioni pro Kiev

Cinque risoluzioni per i cinque partiti di opposizione. Pd, 5 stelle, Avs, Italia Viva e +Europa. Ognuna diversa sul tema Ucraina. Campo largo polverizzato nel presentare le mozioni sul sostegno a Kiev. Nel dibattito che ha accompagnato la relazione della premier Meloni alle Camere per il consiglio europeo, il centrosinistra ha sfoderato anche stavolta 5 sfumature diverse di politica estera, stemperate appena nel corso delle votazioni da astensioni reciproche e tattiche su parte dei reciproci documenti, per dire alla fine che sì, ci sono "prove di unità". Ma le parole non mentono e già gli interventi sono agli antipodi, con Schlein che parla di aiuti sì ma anche di sforzo diplomatico per una pace giusta...

