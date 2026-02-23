Ucraina, da ballerina a cecchino per difendere il suo Paese

Khimion praticava ballo da sala dall'età di sei anni, era diventata giudice di livello internazionale e insegnava ai bambini nella sua scuola. “Le mie giornate erano molto intense. Viaggiavamo all'estero per le competizioni e rappresentavamo l'Ucraina agli eventi internazionali. Ogni settimana andavamo in una nuova città, scoprendo l'Europa, la Cina. Era molto intenso, ma, come si suol dire, all'epoca mi sembrava davvero una routine”, ricorda. Ma la mattina del 24 febbraio 2022 tutto è cambiato: da quel momento in poi, Tetiana ha capito che non poteva più continuare a ballare e che doveva arruolarsi. La donna ha quindi seguito un addestramento in Europa e ha fatto parte di diverse unità, prima di raggiungere una posizione di combattimento come cecchino.