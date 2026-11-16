Ucraina, attesa per il trilaterale Usa-Russia-Cina che può risolvere la guerra

Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping: tre leader, tre potenze globali, un trilaterale - ormai confermato - tra tre soli giorni, il 19 novembre, a Shenzen, in Cina. È una vigilia intensa per la diplomazia mondiale, quella che precede un incontro che tanti analisti leggono come una possibile nuova Yalta, l'occasione per ridisegnare un nuovo ordine mondiale, nel segno della multipolarità. Molti segnali vanno in questa esatta direzione. Putin, colui che conduce da 5 anni l'assalto a Kiev, per sottrarle terra e sovranità, accusa l'occidente, e miratamente l'Europa, di "condotta neocoloniale", e per questo "ostacolo alla via per la pace". Il suo portavoce Peskov, lo stesso che 24 ore fa evocava l'uso della forza anche verso il vecchio continente, oggi formula una sorta di altolà alla presenza dell'Europa ai futuri tavoli negoziali.