Ucraina, attacco russo nella notte: pioggia di esplosioni a Kiev

È di 12 morti e 32 feriti il bilancio dell'attacco russo condotto nella notte contro l'Ucraina. Il raid ha colpito pesantemente: secondo quanto riferito da Mosca sarebbero stati colpiti impianti dell'industria militare, un centro di trasporto e logistica e diversi magazzini nel cuore di Kiev. Secondo le ricostruzioni sarebbe stato danneggiato anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensky. Sempre nella capitale sarebbe stata colpita anche una società indicata dal dicastero come produttrice di componenti per droni d'attacco a medio e lungo raggio e come sito di assemblaggio e stoccaggio di propulsori destinati ai missili da crociera Flamingo.