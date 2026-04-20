Attacco ucraino a Tuapse: esplosioni e incendi nel porto russo

Nuovo attacco ucraino in territorio russo, dove droni hanno colpito il porto di Tuapse, causando incendi nella raffineria locale. Testimoni parlano di forti esplosioni e serbatoi di carburante avvolti dalle fiamme. Le autorità regionali hanno confermato il raid, riferendo di una vittima e un ferito, mentre Kiev punta a colpire le infrastrutture energetiche legate allo sforzo bellico di Mosca.