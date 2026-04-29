Ucraina, anziana in difficoltà viene salvata da un drone

Un salvataggio speciale fatto grazie ai droni. È accaduto in Ucraina dove l'esercito di Kiev ha trovato, con l'aiuto delle immagini aeree, un'anziana donna mentre stava tentando di cercare rifugio in una strada di Lyman. La signora era da sola e aveva con sè solamente due bastoni. Per salvarla è stato inviato un mezzo terrestre con la scritta: "nonna sali a bordo". L'anziana è stata quindi messa in sicurezza e accolta dai soldati.