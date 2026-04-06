Ucraina, anche i pipistrelli vengono salvati dalla guerra: rimessi in libertà tra applausi e sorrisi

In un parco naturale, alle porte di Kiev, una folla di oltre mille persone ha esultato e applaudito mentre i pipistrelli spiccavano il volo, sfrecciando nell’aria. Centinaia di pipistrelli, molti dei quali salvati dalle zone devastate dalla guerra nella parte orientale del Paese, sono stati liberati durante uno dei numerosi eventi organizzati in tutto il Paese per festeggiare l’arrivo della primavera. “La guerra ha colpito i pipistrelli allo stesso modo in cui ha colpito le persone. Cioè, così come gli edifici in cui vivono le persone vengono distrutti, lo stesso accade per loro”, ha detto Anastasiia Vovk, volontaria presso il Centro ucraino di riabilitazione dei pipistrelli che ha organizzato il rilascio.