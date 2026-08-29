Il conflitto

Ucraina, almeno 37 morti in un raid russo su un magazzino vicino a Kiev

Nella notte diverse udite diverse esplosioni nella città ucraina. In territorio russo droni colpiscono la regione di Rostov, sette feriti

di Isabella Josca
29 Ago 2026 - 18:56
01:35 
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