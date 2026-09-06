Prove di pace

Ucraina, a Mosca tre ore di colloqui "estremamente franchi"

Gli inviati Usa Witkoff e Kushner hanno incontrato Putin al Cremlino per tentare di negoziare sulla pace

di Luca Pesante
06 Set 2026 - 12:52
01:15 
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