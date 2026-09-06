Uccisa dall'ex, la politica unita contro la violenza: "Ci impegneremo"
Dopo l'appello del padre di Lorena, gettata dall'ex dal cavalcavia. Nè"destra, nè sinistra. Dal premier Meloni al leader dem Schlein, l'impegno è bipartisandi Laura Berlinguer
Nè destra nè sinistra. Cadono le barriere di fronte allo straziante appello di Franco Isceri, il padre di Lorena, gettata dal cavalcavia dall'ex fidanzato. Tra le lacrime, si rivolge alla politica: chiede compattezza, norme votate all'unanimità, prevenzione.