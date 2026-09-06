Cadono le barriere

Uccisa dall'ex, la politica unita contro la violenza: "Ci impegneremo"

Dopo l'appello del padre di Lorena, gettata dall'ex dal cavalcavia. Nè"destra, nè sinistra. Dal premier Meloni al leader dem Schlein, l'impegno è bipartisan

di Laura Berlinguer
06 Set 2026 - 12:51
01:12 
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Nè destra nè sinistra. Cadono le barriere di fronte allo straziante appello di Franco Isceri, il padre di Lorena, gettata dal cavalcavia dall'ex fidanzato. Tra le lacrime, si rivolge alla politica: chiede compattezza, norme votate all'unanimità, prevenzione.

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