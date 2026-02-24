U2, "Yours Eternally" e la guerra in Ucraina

Il video del brano "Yours Eternally" degli U2, uscito nel quarto anniversario dell'invasione russa, racconta la guerra in Ucraina. Diretto dal regista ucraino Ilya Mikhaylus e girato nel dicembre 2025, il corto cattura la vita quotidiana dell’ex atleta Alina Shukh e dei suoi commilitoni, che combattono in prima linea nella regione di Kharkiv. Il cortometraggio fa parte di un documentario completo, la cui uscita è prevista per la fine del 2026.