U2, "Yours Eternally" e la guerra in Ucraina
L'uscita"nel quarto anniversario dell'invasione russa
Il video del brano "Yours Eternally" degli U2, uscito nel quarto anniversario dell'invasione russa, racconta la guerra in Ucraina. Diretto dal regista ucraino Ilya Mikhaylus e girato nel dicembre 2025, il corto cattura la vita quotidiana dell’ex atleta Alina Shukh e dei suoi commilitoni, che combattono in prima linea nella regione di Kharkiv. Il cortometraggio fa parte di un documentario completo, la cui uscita è prevista per la fine del 2026.