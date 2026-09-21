Tv, famiglia, politica: Beppe Grillo torna... parlante al podcast di Fedez

Grillo torna parlante, per la prima volta da tempo. Lo fa a Pulp Podcast di Fedez e Mr. Marra. Ma, pur smentendo un suo ritorno in politica, sembra lasciare le carte coperte sul futuro: “Come faccio io a fondare un partito, a organizzarlo? No, no, mi dispiace, ma non ho il potere di farlo, non ho le facoltà di farlo. Io posso dare degli input, delle idee straordinarie sull'ambiente, sulla religione, sulle cose". Poi ancora: "Io polverizzato, ma nella polvere ci sono ancora i semi di qualcosa", dice lasciando fuori fuoco le sue intenzioni. Nettissima invece la foto che scatta sul Movimento 5 Stelle a guida Conte: “Ora il Movimento è un'altra cosa, in mano al reverendo Jones, l'uomo che sussurrava ai cavilli, persone che si agitano in un movimento che di progressista ha solo la paralisi progressiva, non hanno un’idea". Grillo vulcanico, sul passato in tv, la sua famiglia, le tecnologie, la politica: “Ecco che ci ributtiamo nel fascismo, il nazionalismo, la patria, la bandiera… sono malattie infantili, come gli orecchioni".