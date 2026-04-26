Tutti gli attentati a Donald Trump
Spari, lettere avvelenate, tentati incidenti stradali. Durante la sua lunga carriera, il tycoon"ha visto più volte la morte in faccia.di Eliano Rossi
Spari, lettere avvelenate, tentati incidenti stradali. Durante la sua lunga carriera, Donald Trump ha visto più volte la morte in faccia.
Il caso più spaventoso rimane quello di Butler. Era il 13 luglio 2024, piena campagna elettorale. La salvezza arrivò solo per pochi millimetri.
Thomas Crooks, ragazzo poco più che ventenne, sparò da un punto sopraelevato verso il palco e colpì Trump a un orecchio. Il tycoon vacillò, ma poi si rialzò col pugno in alto al grido di “Fight, fight, fight” (“combattere”). L’immagine divenne epica e lanciò l’allora candidato alla Casa Bianca verso il secondo mandato.