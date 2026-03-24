Tutta Italia festeggia il Gelato Day

Il Gelato Day, l'unica giornata che il Parlamento europeo ha dedicato a un alimento, è giunto alla quattordicesima edizione. Stavolta il tema è 'Il gelato che fa cantare l'Europa', un ponte ideale tra gastronomia e musica - non a caso il gusto dell'anno è 'Melody', una composizione che rimanda all'immagine di una partitura musicale