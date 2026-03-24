La quattordicesima edizione

Tutta Italia festeggia il Gelato Day

In media ogni italiano consuma due"chili di gelato all'anno. La produzione nazionale vale oltre 3 miliardi, di cui 2 miliardi in esportazioni."

di Michelangelo Iuliano
24 Mar 2026 - 13:27
01:29 
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Il Gelato Day, l'unica giornata che il Parlamento europeo ha dedicato a un alimento, è giunto alla quattordicesima edizione. Stavolta il tema è 'Il gelato che fa cantare l'Europa', un ponte ideale tra gastronomia e musica - non a caso il gusto dell'anno è 'Melody', una composizione che rimanda all'immagine di una partitura musicale

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