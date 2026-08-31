Tute di rame per pinguini feriti: la geniale trovata salvavita arriva dal Cile

C'è una fabbrica in Cile che realizza delle tute molto speciale. Hanno una struttura in rame, sono senza maniche e sono indossabili solo... dai pinguini. Gli speciali indumenti servono infatti ad aiutare questi animali a riprendersi dopo le ferite più importanti subite a causa di qualche infortunio. E c'è un perché. L'istinto naturale porta infatti il pinguino a beccare le proprie suture fino a riaprirle. Con questa tuta il problema non si presenta: non solo aiuta l'animale a mantenersi eretto, ma garantisce anche una ripresa più rapida.

