Turchia, ex studente apre il fuoco nel suo liceo: 16 feriti

Un ragazzo di 18 anni si è suicidato dopo aver aperto il fuoco in un liceo nella provincia di Sanliurfa, in Turchia. 16 persone sarebbero rimaste ferite nella sparatoria ma al momento non risultano vittime. L'attentatore era un ex studente che dopo aver preso in ostaggio alcuni coetani ha poi rivolto la pistola verso se stesso uccidendosi.