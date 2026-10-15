AL LARGO DELL'ISOLA DI KEKOVA

Turchia, rinvenute sui fondali anfore di 4.700 anni fa: "È il più antico relitto al mondo"

Secondo gli esperti, risalgono alla prima Età del bronzo

15 Ott 2026 - 10:20
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