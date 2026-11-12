Turchia, precipita elicottero militare: si cercano superstiti

Un elicottero militare turco S-70 è precipitato nella provincia di Malatya, nell'est della Turchia, per cause ancora da accertare. Lo ha reso noto il ministero della Difesa, spiegando che le squadre di soccorso hanno raggiunto il relitto e avviato le operazioni di ricerca e salvataggio. Secondo le prime ricostruzioni citate dai media turchi, l'elicottero è precipitato nel quartiere di Samankoy, nel distretto di Yeyilyurt, dove è scoppiato un incendio che si è poi propagato a un'abitazione vicina. Le squadre di emergenza sono state inviate sul posto e hanno spento le fiamme. Non sono state al momento disponibili informazioni ufficiali in merito a potenziali vittime.