Turchia: pioggia torrenziale a Istanbul causa inondazioni e danni

La città di Istanbul è stata colpita da un'intensa pioggia torrenziale che ha provocato inondazioni diffuse, causando danni e paralizzando quasi completamente il traffico cittadino nell'ora di punta serale. L'ufficio del governatore di Istanbul ha riferito che le squadre di emergenza sono intervenute per far fronte alle conseguenze del forte maltempo, che hanno coinvolto case, attività commerciali e veicoli. Le autorità cittadine hanno ricevuto segnalazioni riguardanti oltre 800 abitazioni, circa 280 attività commerciali e più di 70 veicoli. Le precipitazioni più intense sono state registrate nel distretto di Omerli di Beykoz, nella parte asiatica di Istanbul. Disposta la chiusura delle scuole.