Turchia, maxi rissa al termine del derby Fenerbahce-Galatasaray

In Turchia il super derby di Istanbul tra Galatasaray e Fenerbahce conferma la sua fama di partita ad altissima tensione e come spesso accade il risultato passa in secondo piano. Dopo il triplice fischio dell'arbitro, che ha sancito la vittoria del Galatasaray per 2-1 grazie alla doppietta dell'ex Napoli Osimhen, si è accesa subito la rissa. Tra i protagonisti, in negativo, l'ex Lazio e ora al Fenerbahce Mateo Guendouzi che è andato faccia a faccia con un avversario e attorno al quale si è rapidamente scatenato il finimondo. In mezzo al caos generale, va segnalato, un'altra vecchia conoscenza della Serie A, Romelu Lukaku, ha provato a fare da paciere, ma il suo intervento si è rivelato inutile.