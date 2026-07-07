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Turchia, l'arrivo di Donald Trump ad Ankara per il vertice Nato

Il tycoon è sbarcato dall'Air Force One ed è stato accolto dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan

07 Lug 2026 - 13:38
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