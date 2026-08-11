Dopo una notizia di mercato sbagliata

Turchia, l'arresto del giornalista Burhan Can Terzi

L'uomo è stato poi rilasciato dopo essere comparso davanti al giudice

11 Ago 2026 - 10:01
00:08 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
turchia
calcio