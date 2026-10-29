Turchia, crolla "camino delle fate" in Cappadocia: 2 morti
Il governatore Huseyin Kok ha affermato che il crollo è stato probabilmente causato dalle recenti forti piogge e ha aggiunto che le squadre di soccorso stanno continuando a cercare altre persone che potrebbero essere rimaste intrappolate sotto le macerie
In Turchia, precisamente a Göreme, in Cappadocia, sono crollate alcune parti di una formazione rocciosa dei cosiddetti "camini delle fate" e il bilancio è di almeno 2 morti. Lo riferiscono le autorità locali. Sul posto sono state inviate squadre mediche e di soccorso. Il governatore Huseyin Kok ha affermato che il crollo è stato probabilmente causato dalle recenti forti piogge e ha aggiunto che le squadre di soccorso stanno continuando a cercare altre persone che potrebbero essere rimaste intrappolate sotto le macerie. Al momento non si conoscono le nazionalità delle vittime.
La Cappadocia, nella Turchia centrale, è un sito dichiarato patrimonio dell'umanità dall'Unesco, famoso per le sue caratteristiche formazioni rocciose e le antiche città sotterranee. È una delle località turistiche più visitate della Turchia. Il crollo è avvenuto durante la festività della Festa della Repubblica turca, giorno in cui i siti turistici sono affollati di visitatori.