Turchia, crolla "camino delle fate" in Cappadocia: 2 morti

In Turchia, precisamente a Göreme, in Cappadocia, sono crollate alcune parti di una formazione rocciosa dei cosiddetti "camini delle fate" e il bilancio è di almeno 2 morti. Lo riferiscono le autorità locali. Sul posto sono state inviate squadre mediche e di soccorso. Il governatore Huseyin Kok ha affermato che il crollo è stato probabilmente causato dalle recenti forti piogge e ha aggiunto che le squadre di soccorso stanno continuando a cercare altre persone che potrebbero essere rimaste intrappolate sotto le macerie. Al momento non si conoscono le nazionalità delle vittime.