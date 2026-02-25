Stato dell'Unione, Trump omaggia la squadra olimpica di hockey

Nella parte iniziale del suo intervento, il presidente ha dedicato ampio spazio alla celebrazione della squadra maschile statunitense di hockey su ghiaccio, vincitrice della medaglia d’oro olimpica ai giochi Milano-Cortina. Gran parte degli atleti era presente in tribuna e ha ricevuto un lungo applauso dall’aula. Trump ha poi annunciato che conferirà al portiere Connor Hellebuyck la Presidential Medal of Freedom per la sua prestazione.