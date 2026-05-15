Il vertice

Donald Trump a Zhongnanhai: le immagini dell'arrivo della delegazione Usa

Il presidente americano arriva nel complesso di Pechino per un faccia a faccia con Xi Jinping

15 Mag 2026 - 07:18
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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato a Pechino per un incontro ufficiale con il presidente cinese Xi Jinping nel complesso governativo di Zhongnanhai.

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