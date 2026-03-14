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Trump pubblica video di presunti attacchi sull'isola petrolifera iraniana di Kharg

Il filmato diffuso su Truth Social mostrerebbe bombardamenti contro obiettivi militari sull'isola nel Golfo Persico

14 Mar 2026 - 07:09
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Le immagini, diffuse sui social dal capo della Casa Bianca, sembrano mostrare bombardamenti contro strutture sull’isola, considerata uno dei punti strategici dell’economia energetica di Iran. Kharg è infatti il principale terminal petrolifero del Paese: si trova a circa 25 chilometri dalla costa iraniana e da qui passa fino al 90% delle esportazioni di greggio.

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