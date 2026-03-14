Trump pubblica video di presunti attacchi sull'isola petrolifera iraniana di Kharg
Il filmato diffuso su Truth Social mostrerebbe bombardamenti contro obiettivi militari sull'isola nel Golfo Persico
Le immagini, diffuse sui social dal capo della Casa Bianca, sembrano mostrare bombardamenti contro strutture sull’isola, considerata uno dei punti strategici dell’economia energetica di Iran. Kharg è infatti il principale terminal petrolifero del Paese: si trova a circa 25 chilometri dalla costa iraniana e da qui passa fino al 90% delle esportazioni di greggio.