Trump: "Un bunker militare sotto la nuova sala da ballo della Casa bianca"

Donald Trump ha annunciato che l'esercito statunitense sta costruendo un "grande complesso" militare sotto la monumentale sala da ballo che il presidente sta facendo realizzare alla Casa Bianca. Parlando con i giornalisti a bordo dell'aereo che lo riportava dal fine settimana in Florida, Trump ha mostrato le tavole della nuova struttura e ha detto che "attualmente l'esercito sta costruendo un grosso complesso sotto la sala da ballo" e che "sta andando tutto molto bene, siamo perfino in anticipo sui tempi". Secondo il presidente statunitense, "la sala da ballo serve in realtà come copertura per tutto quello che i militari stanno costruendo sotto, che si tratti di droni o altro". Trump ha aggiunto che la notizia sarebbe "trapelata di recente a causa di una causa ridicola" intentata contro il cantiere.



Il progetto della nuova sala da ballo alla Casa Bianca era già finito al centro delle polemiche nei mesi scorsi. In ottobre, l'ex immobiliarista aveva fatto demolire con le ruspe un'intera ala del complesso presidenziale a Washington per far posto a una nuova struttura destinata a ospitare fino a mille persone, pensata per ricevimenti e cene in onore di dignitari stranieri. Trump è tornato più volte, anche con dovizia di particolari, sui lavori in corso, che hanno suscitato numerose critiche. In una recente conferenza stampa dedicata in parte anche alla guerra in Medio Oriente, aveva sottolineato che per il progetto si stavano utilizzando "onice e pietre incredibili". L'intervento, uno dei più ambiziosi sul celebre sito da oltre un secolo, ha continuato intanto a espandersi. Il budget preventivato, finanziato da donazioni private, è salito da 200 a 400 milioni di dollari.