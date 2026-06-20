Botta e risposta via social

Trump torna ad attaccare Meloni: "Vuole tornare mia amica per risalire nei sondaggi"

Netta la risposta della premier: "Pensi alla sua popolarità, la mia non ti riguarda"

di Laura Berlinguer
20 Giu 2026 - 19:53
01:34 
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