Trump torna ad attaccare Meloni: l'intervento di Mattarella

Donald Trump torna ad attaccare la premier Giorgia Meloni: "Non abbiamo lo stesso rapporto" - dichiara il presidente americano a Fox News, sottolineando che "l'Italia importa molto petrolio dallo Stretto di Hormuz". Parole che non ricompongono il quadro delle relazioni e fanno seguito alle dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore dal tycoon, che avevano visto protagoniste le critiche serrate a Papa Leone XIV. Nella difesa bipartisan della premier da parte di maggioranza e opposizione, si inseriscono le parole pronunciate dal capo dello Stato, che parlando al Quirinale ai militari dell'Aeronautica ricorda come "nel momento in cui le fondamenta della convivenza pacifica sono scosse nel profondo da atti di aggressione, che violano il diritto internazionale, pare più che mai necessaria la ferma difesa dei valori sanciti nella nostra Costituzione".