La proposta di Trump al pranzo con i capi dell'Ia

Nessun limite, ma solo un'autoregolamentazione. È questa la decisione che Donald Trump ha preso sull'Intelligenza artificiale, in un meeting tenuto nella East Room della Casa Bianca insieme ai magnati della tecnologia. Ci sono quasi tutti, manca solo il capo di OpenAI Sam Altman. Ogni posto a tavola ha un valore simbolico e accanto al presidente ci sono il ceo di NVDIA Jensen Huang e l'amico-nemico Elon Musk. Sono loro quelli che il tycoon ascolta di più. Il vertice - avvenuto dopo i numerosi allarmi sui pericoli dell'IA - si può sintetizzare in tre punti fondamentali.