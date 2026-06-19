tensione tra washington e roma

Trump su Meloni, Tajani: "Parole gravi e offensive"

Il presidente della"Repubblica"telefona a Meloni per esprimere"piena solidarietà. La premier replica sui social: "Fatti"inventati"" "

di Enrico Laurelli
19 Giu 2026 - 19:15
01:38 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
giorgia meloni
trump