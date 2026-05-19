Speciale Guerra in Iran
Il conflitto in medio oriente

Trump sospende l'attacco all'Iran, "in corso negoziati"

Decisive nella scelta del tycoon anche le richieste da parte dei leader dei paesi del Golfo

di Elia Milani
19 Mag 2026 - 12:33
01:30 
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