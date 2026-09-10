Trump show alla convention dei Repubblicani: "Salveremo l'America"

"Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò un dividendo da 5 mila dollari a tutti gli adulti americani". È un vero e proprio Donald Trump show quello andato in scena nella notte di giovedì 10 settembre, con il presidente autentico mattatore della convention dei Repubblicani, organizzata a Dallas in vista delle elezioni di midterm. Con il grande colpo di scena, dopo due ore sul palco e un discorso fiume, che arriva alla fine con la promessa di quello che può essere considerato come "bonus vittoria".