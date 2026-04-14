Trump: "Scioccato da Meloni, non vuole aiutarci nella guerra"

"Parole inaccettabili quelle rivolte dal presidente Trump al Santo Padre". Il commento di Giorgia Meloni va letteralmente di traverso al risveglio dell'inquilino della Casa Bianca. Ormai in balia di un vortice di tensioni internazionali le parole di Trump appaiono senza freni: "Meloni non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato". "Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo", dice ancora della premier italiana. A fargli probabilmente più male sono tuttavia le critiche alla sua uscita infelice sul Papa. "Non so quanti altri leader le avrebbero espresse. Questo per chi dice che ci sarebbe una sudditanza", spiega Meloni. Parole inaccettabili da cui scaturisce uguale replica: "E’ Meloni a essere inaccettabile", ribatte il presidente a stelle a strisce. A far salire la temperatura della diplomazia è pure il segnale del governo italiano a Israele.