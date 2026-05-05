Trump scherza sulla sua rielezione: "Lascerò la Casa Bianca tra otto o nove anni"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ironizzato sulla possibilità di lasciare la carica tra "otto o nove anni", durante un evento dedicato alle piccole imprese alla Casa Bianca. L'osservazione di Trump è arrivata sulla scia di una riduzione delle imposte varata dalla sua amministrazione, che consente alle imprese di dedurre il 100% dei costi relativi a nuovi impianti, attrezzature e investimenti di capitale nel primo anno. “In questo modo, quando lascerò la carica, diciamo tra otto o nove anni, potrò usufruirne”, ha detto Trump a proposito del taglio delle tasse.