Trump scherza con Melania: "C'è spazio per una star in famiglia. Meglio che me ne sbarazzi"

Il presidente americano Donald Trump e la first lady Melania intervengono al picnic congressuale alla Casa Bianca. A prendere parola per prima e a introdurre il tycoon è stata proprio Melania, elogiata subito dopo dal presidente Usa che ha avuto per la consorte parole di grande stima, condite da un pizzico di ironia. "Non mi piace mai parlare dopo la nostra grande first lady perché mi fa sembrare non così bravo" ha detto Trump che ha aggiunto scherzando: "Vi dico che c'è spazio - ricordatevelo - per una sola star in una famiglia. Quindi è meglio che me ne sbarazzi…"