Alla Casa Bianca

Donald Trump riceve il presidente del Libano

Il presidente americano: "Il Libano è stato trattato molto male per anni, ma è un Paese che merita rispetto""

di Francesca Canto
21 Lug 2026 - 19:43
01:29 
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