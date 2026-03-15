Trump regala scarpe ai suoi fedelissimi (ma della taglia sbagliata)

Il potere, si sa, ha anche i suoi rituali. Quello di Donald Trump passa da una scatola di scarpe nere. Dentro c'è sempre lo stesso modello: le Florsheim Tux Cap Toe Oxford, francesine di vitello da circa 145 dollari. Il presidente le compra in serie e le regala a collaboratori, ministri e ospiti che incontra nello Studio Ovale. Anche al segretario di Stato Marco Rubio, costretto però a indossare una taglia... troppo grande.