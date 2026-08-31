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Trump posta video con l'Ia: "Ecco l'isola di Kharg ridotta in macerie"

Stati uniti e Iran sono tornati a colpirsi direttamente per la prima volta dopo settimane di pausa"

31 Ago 2026 - 07:59
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Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha condiviso sul proprio profilo Truth un video, generato dall'intelligenza artificiale, che mostra il bombardamento dell'isola iraniana di Kharg, che prima della guerra gestiva la maggior parte delle esportazioni di petrolio dell'Iran, rappresentando uno snodo economico vitale che più volte il tycoon ha minacciato di distruggere dall'inizio del conflitto Usa-Iran. Il filmato mostra un serbatoio di petrolio e una petroliera che esplodono, ripresi da un aereo. "L'isola di Kharg viene ridotta in mille pezzi", si legge nel post rilanciato da Trump.

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