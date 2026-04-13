Trump ordina McDonald's alla Casa Bianca per promuovere la legge sulle mance

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ricevuto una consegna di McDonald's alla Casa Bianca per promuovere la sua legge "no tax on tips" (niente tasse sulle mance). Il presidente ha ricevuto due sacchetti di McDonald's, da tempo uno dei fast food preferiti del presidente, da un'addetta alle consegne, Sharon Simmons, che indossava una maglietta con la scritta "DoorDash Grandma". "Il motivo è il fatto che ho sentito che hai guadagnato 11mila dollari in più... perché la bolletta fiscale era così alta, il rimborso é stato il più grande che tu abbia mai avuto", ha detto Trump mentre riceveva l'ordine, in un video condiviso dalla Casa Bianca. "Dovremmo chiamarla la 'grande, bellissima legge di taglio delle tasse', perché si tratta di quantità di denaro enormi", ha aggiunto. Poi, dietro domanda di una giornalista presente ("E alla Casa Bianca lasciano buone mance? Lo sa?"), il tycoon consegna 100 dollari. "Grazie per avermelo ricordato", conclude, invitando Sharon Simmons all'interno dello Studio Ovale.