Non c'è pace per la marina statunitense. Dopo le denunce di tentativi di suicidio da parte dei militari di stanza in Medioriente, condizioni igieniche pessime e pasti sempre più scarsi a bordo della portaerei Lincoln - da 9 mesi al largo dell’Iran - ora Donald Trump ordina il restyling delle grandi navi da guerra tutt'ora in costruzione. Secondo il Washington Post, il presidente statunitense ha ordinato alla Us Navy di riprogettare le nuove navi della classe Ford in stile Seconda guerra mondiale per renderle più efficienti.