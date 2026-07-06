Il post ironico su Truth

Trump, nuovo attacco social a Giorgia Meloni

Alla vigilia del vertice Nato, il presidente"posta un fotomontaggio con la scritta "ci vuole un ordine restrittivo", come se la premier italiana fosse una stalker"

di Alessandro Tallarida
06 Lug 2026 - 13:22
01:37 
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"È necessario un ordine restrittivo": con questo post pubblicato nella notte italiana, Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni. Lo fa alla vigilia del vertice Nato di Ankara in programma. Certo non il miglior modo di avvicinarsi ad un summit nel quale si discuterà di investimenti sulla Difesa. 

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