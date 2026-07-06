Trump, nuovo attacco social a Giorgia Meloni
Alla vigilia del vertice Nato, il presidente"posta un fotomontaggio con la scritta "ci vuole un ordine restrittivo", come se la premier italiana fosse una stalker"di Alessandro Tallarida
"È necessario un ordine restrittivo": con questo post pubblicato nella notte italiana, Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni. Lo fa alla vigilia del vertice Nato di Ankara in programma. Certo non il miglior modo di avvicinarsi ad un summit nel quale si discuterà di investimenti sulla Difesa.