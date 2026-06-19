dal papa a zelensky

Trump ne ha per tutti, non solo l'attacco a Meloni

Anche"Macron è stato più volte il bersaglio delle sue invettive: "Sua moglie lo tratta malissimo"

di Alessandro Tallarida
19 Giu 2026 - 20:24
01:41 
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