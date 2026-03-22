Trump minaccia l'Iran: "Aprite Hormuz entro 48 ore o attaccheremo le vostre centrali elettriche"

L'ultimatum di Donald Trump a Teheran è affidato a un post sul suo social Truth. Poche parole, ma un avvertimento chiaro: se l’Iran non riaprirà completamente lo Stretto di Hormuz entro 48 ore da questo preciso momento, colpiremo e distruggeremo tutte le centrali elettriche della repubblica islamica. Una minaccia apparsa in rete nella tarda serata di sabato; il tempo quindi, secondo i conti del tycoon, scade poco dopo la mezzanotte di lunedì. Nessun passo indietro però è arrivato dall’Iran, che a sua volta ha lanciato una minaccia: "lo Stretto è aperto a tutti tranne che ai nemici, se le nostre infrastrutture vitali venissero attaccate, colpiremo tutte le risorse energetiche, i combustibili e i sistemi informatici degli Stati Uniti e di Israele in Medio Oriente".