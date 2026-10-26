Trump "accoglie" Nicki Minaj al comizio: "Hai un lato B spettacolare"

Nel corso di un comizio a Port Huron, in Michigan, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è lasciato andare a parole di… apprezzamento per il "lato b" della rapper Nicki Minaj, salita sul palco per sostenere il tycoon. "È difficile non notarlo, ho visto un fondoschiena davvero spettacolare. Quello sì che è un bel vedere", ha detto Trump. "Spero che Nicki non si sia offesa, ma noi le vogliamo bene. È da tanto tempo che è dalla nostra parte", ha aggiunto.
Nonostante il commento di dubbio gusto del presidente, la rapper è salita sul palco in Michigan esortando la folla a urlare "Noi amiamo Trump". "Sono onorata di lavorare con lui, lo amo così tanto", ha aggiunto la cantante, che da anni sostiene il tycoon. "Ti sosterrò per sempre. Se corri di nuovo, ti sosterrò di nuovo", ha detto ancora la "regina del rap", come l'ha presentata Trump.