Trump "accoglie" Nicki Minaj al comizio: "Hai un lato B spettacolare"

Nel corso di un comizio a Port Huron, in Michigan, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è lasciato andare a parole di… apprezzamento per il "lato b" della rapper Nicki Minaj, salita sul palco per sostenere il tycoon. "È difficile non notarlo, ho visto un fondoschiena davvero spettacolare. Quello sì che è un bel vedere", ha detto Trump. "Spero che Nicki non si sia offesa, ma noi le vogliamo bene. È da tanto tempo che è dalla nostra parte", ha aggiunto.