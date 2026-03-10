Trump: "La guerra in Iran è praticamente finita"

"Finirà molto presto". Donald Trump cerca di rassicurare il mondo e soprattutto i mercati finanziari sulla durata del conflitto in Medio Oriente. "La missione è quasi completata" afferma dopo aver elencato i danni inferti alla repubblica degli Ayatollah in dieci giorni di bombardamenti. Resta però vago il presidente americano sui tempi precisando che non sarà questa settimana. Quindi attacca il nuovo leader supremo Mojtaba Khamanei e minaccia Teheran: se "fermasse il flusso di petrolio nello stretto di Hormuz li colpiremo venti volte più forte". Per cercare una via d'uscita a una guerra che rischia di diventare lunga e costosa a pochi mesi dalle elezioni di metà mandato, il tycoon si è rivolto anche all'amico nemico Putin.