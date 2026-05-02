Trump respinge la nuova proposta dell'Iran: "Non sono soddisfatto"

"Ho a che fare con persone piuttosto brutali in questo momento in Iran, ma vi assicuro che stiamo andando molto bene: non avranno mai un'arma nucleare". Così Donald Trump, dalla Florida, torna a minacciare la Repubblica islamica, secondo la quale è molto probabile una nuova guerra tra Washington e Teheran. Il presidente americano ha respinto l'ultima proposta di pace inviata alla Casa Bianca tramite i mediatori pakistani: "L'Iran vuole trattare, ha detto Trump, ma non sono soddisfatto". La reazione di Trump evoca una possibile ripresa degli attacchi contro la Repubblica islamica. Su questo punto divampano le polemiche tra il presidente Usa e il Congresso americano: essendo trascorsi 60 giorni dall'inizio del conflitto, il tycoon necessita l'autorizzazione del Parlamento per proseguire la guerra in Medioriente. Secondo l'inquilino della Csa Bianca e il segretario alla Difesa Hegseth però le ostilità sono finite lo scorso 7 aprile, con l'entrata in vigore del cessate il fuoco.