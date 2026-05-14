Trump in Cina: "Colloqui estremamente positivi" e invita Xi alla Casa Bianca

Sorrisi e brindisi tra Xi Jimping e Donald Trump durante il banchetto di benvenuto con cui si è chiusa la prima giornata del vertice tra i due leader. Xi ha affermato che il progresso cinese è compatibile con il Make America great again di Trump e il presidente americano ha definito i colloqui avuti "estremamente positivi e costruttivi" annunciando di aver invitato il leader cinese alla casa bianca a settembre.

A nove anni dall'ultima visita trump è stato accolto a piazza Tienanmen tra fiori, bandiere e cori di bambini. Dopo gli onori militari la discussione si è spostata nel palazzo del popolo con un faccia a faccia durato oltre due ore su Iran, Ucraina, Corea del Nord. "Siamo d'accordo sulla apertura di Hormuz e sul no ad atomica di Teheran" ha fatto sapere Trump, mentre Xi ha sollevato il tema Taiwan.