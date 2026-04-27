Trump, il giallo del sorriso nel momento dell'evacuazione

Circolano diversi video relativi all'attacco avvenuto durante il White House Correspondents' Dinner (il gala annuale dei corrispondenti della Casa Bianca) del 25 aprile quando il presidente Donald Trump è stato evacuato in seguito alla sparatoria avvenuta nell'area della hall dell'hotel. Secondo alcuni utenti - anche se non ci sarebbero riscontri o prove attendibili - il presidente americano avrebbe sorriso quando è stato avvisato dell'attacco.Trump è stato rapidamente scortato fuori dalla sala dai servizi segreti e successivamente dichiarato in conferenza stampa di aver inizialmente pensato che il rumore fosse causato da un vassoio caduto.