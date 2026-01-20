Trump, il bilancio di un anno alla Casa Bianca: "In America c'è il boom"

A poche ore dal decollo, destinazione Davos, dove è sicuro di ricevere una calorosa accoglienza, Donald Trump parla alla stampa. Ha con sé un carteggio, è il bilancio di un anno alla Casa Bianca. "Nessuno ha mai fatto nulla del genere - dice - in America c'è il boom": "365 vittorie in 365 giorni". L’immigrazione è il suo pallino: mostra le foto segnaletiche di immigrati che definisce "assassini, stupratori, spacciatori di droga". Sono stati arrestati in Minnesota dagli agenti della discussa agenzia federale che si occupa di immigrazione illegale. È l’occasione per ribadire la sua posizione in materia, con le accuse all’amministrazione Biden. Enigmatico sulla Groenlandia: "Cosa farò? Lo scoprirete".